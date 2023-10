Creche em Samora Correia atrasa e já não abre no final de Outubro

A creche que vai funcionar em Samora Correia já não vai abrir no final de Outubro. Em declarações a O MIRANTE o presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho disse ser “humanamente impossível” mas comprometeu-se a abrir até final do ano. O autarca esteve reunido com os técnicos e a Segurança Social, no dia 3 de Outubro, para fazer o ponto de situação das obras no antigo edifício dos Miúdos e Companhia.

Foi necessário reformular o circuito do lixo, da cozinha, dos utentes e do elevador no primeiro piso, para fazer face à legislação.

Recorde-se que são mais de 80 encarregados de educação que não têm vagas para deixar os filhos na valência de creche no concelho. A Câmara comprou o edifício convencida que estava pronto a ser usado e a ser gerido pela Fundação Padre Tobias. “A verdade é que quando se deu a mudança de explorador procedeu-se a um novo licenciamento. Em Junho estávamos convencidos que o edifício estava pronto a ser usado mas da apreciação feita pela Segurança Social o projecto teve de ser reformulado”, disse o autarca.