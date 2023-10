Grupos de teatro em VFX deviam ser mais unidos

O teatro vive da palavra e a palavra por vezes incomoda. Por isso é que o teatro tem sido tratado ao longo dos anos da pior forma. A opinião é de Paulo de Cira, actor, encenador e coordenador para a área do teatro na Câmara de Vila Franca de Xira.

Paulo de Cira diz não ter nada contra os grupos profissionais de teatro mas considera que devem dedicar alguma da sua produção ao concelho e criar espectáculos para a infância e levá-los a todas as escolas. Quanto aos apoios municipais para o associativismo, o encenador diferenciava os apoios para a cultura de outras actividades. Mas diz que se as pessoas estão descontentes com o actual modelo podem demonstrá-lo no dia em que forem votar.

“A minha visão sobre o associativismo no geral é que existem muitas associações que não apresentam trabalho e pedem subsídios. E isso tem de ser parametrizado. Nesse contexto, uns vão achar que foram injustiçados e outros justiçados. Mas muitos quando recebem muito dinheiro não dizem nada nem se preocupam com os que recebem poucas verbas”, declara.