Misericórdia de Fátima-Ourém lançou primeira pedra da nova sede e lar

A Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém viveu no sábado, 29 de Setembro, um dia de festa com o lançamento da primeira pedra de um novo equipamento há muito desejado: a nova sede e a Estrutura Residencial para Idosos da instituição (ERPI). Um projecto ambicioso que vai resultar de um investimento de mais de quatro milhões de euros que a instituição quer apresentar à comunidade num prazo de dois anos, consolidando-se como uma verdadeira referência na prestação de respostas sociais à comunidade de Fátima e do concelho.

A nova sede e estrutura residencial vai ser instalada em Moimento e vai albergar as várias valências da instituição, nomeadamente a estrutura residencial para idosos, o serviço de apoio domiciliário, o centro de convívio e o gabinete de apoio ao familiar e doente de Alzheimer. Só o centro de dia para doentes de Alzheimer continuará a funcionar no Salão Paroquial de Fátima, num espaço cedido pela Paróquia de Fátima.

Na cerimónia de lançamento da primeira pedra do projecto marcaram presença diversas individualidades, assim como os corpos sociais, funcionários, voluntários e amigos da instituição. Após uma apresentação da Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém pelos funcionários, seguiu-se a intervenção da Provedora da instituição, Fernanda Rosa, que lembrou as várias dificuldades já ultrapassadas até chegar a este momento, além deixar um agradecimento à Câmara Municipal de Ourém, à Junta de Freguesia de Fátima, à Segurança Social e ao Santuário e à Paróquia de Fátima, algumas das entidades que deram um contributo determinante para a concretização do projecto.

Luís Albuquerque, presidente da autarquia, reafirmou a disponibilidade da câmara para continuar a apoiar o projecto, lembrando que actualmente o concelho tem 11 projectos em desenvolvimento ou prestes a iniciar neste âmbito social (além de sete projecto destinados a creches), e que a autarquia tem que definir critérios justos e equilibrados no apoio às inúmeras instituições que actuam neste sector. Neste contexto, Luís Albuquerque afirmou que numa primeira fase, e em linha com o que tem sido estabelecido com as restantes instituições do sector, a autarquia poderá apoiar com um valor até 50% da quantia não financiada, até ao limite de 250 mil euros, embora mostre disponibilidade para prestar outros apoios que se mostrem necessários ao longo do processo.