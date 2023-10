Santarém deu as boas-vindas aos professores com apoio à sua luta

O Município de Santarém organizou uma cerimónia de boas-vindas aos professores das escolas do concelho, para assinalar o começo de mais um ano lectivo e o Dia Mundial do Professor. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), que tem o pelouro da Educação, saudou os docentes e referiu que o município está ao lado dos professores na sua luta pela valorização da carreira.

“Continuem com essa resistência, na esperança daqueles que têm responsabilidade nacional possam perceber que só o investimento na Educação pode, efectivamente, mudar o rumo do nosso país”, declarou João Teixeira Leite, sublinhando também a aposta que a autarquia tem feito no sector da Educação.

O evento decorreu no dia 4 de Outubro, no Convento de São Francisco, numa sessão onde marcaram presença autarcas e quadros do município, dirigentes dos agrupamentos de escolas e de estruturas estatais. A cerimónia prosseguiu com as apresentações de Carina Lobato Faria, psicóloga clínica e da saúde que veio até Santarém para falar do tema “A saúde mental como um fenómeno em construção na e pela Educação”. Ivone Patrão, psicóloga clínica e da saúde, fez uma apresentação sobre os “Comportamentos e dependência online nas crianças e jovens – orientações práticas”.

A sessão seguiu com uma palestra da dupla dos Improváveis, que apresentou às professoras e professores o tema “improvisa a tua vida”, criando várias dinâmicas interactivas, que retiraram os docentes das suas “zonas de conforto”, com exercícios em equipa.

A recepção aos professores terminou com o tradicional jantar nos claustros do Convento de São Francisco, abrilhantado com um concerto musical oferecido pelos alunos da Escola Secundária Sá da Bandeira.