“Todos os dias temos migrantes a pedir apoios sociais”

A vereadora com o pelouro da Acção Social, Raquel Olhicas alertou, na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes, para a situação de vulnerabilidade em que se encontram famílias de migrantes e para a necessidade de atenuar os desequilíbrios e desigualdades sociais no concelho.

“Todos os dias temos novos migrantes a pedir apoios sociais. Nós damos apoio, as escolas dão apoio, mas eles sentem-se ainda perdidos, descontextualizados e numa vulnerabilidade social a que temos de dar resposta”, afirmou a autarca, que anunciou no decorrer da reunião a aprovação de uma candidatura ao “Projeto Escolhas 9 Geração”, apresentada pela Câmara de Abrantes, e que vai ter “como público-alvo os migrantes do concelho tendo em conta a afluência” que é sentida “todos os dias”.

Com uma dotação de 227 mil euros, financiados por fundos europeus, a candidatura que se dá pelo nome de Yolo.com - numa alusão ao acrónimo de “you only live once” (só se vive uma vez) - vai incidir, essencialmente, sobre “desemprego jovem, desigualdades sociais e segregação cultural”. O projecto vai ter como entidade gestora a delegação de Abrantes da Cruz Vermelha Portuguesa que, segundo a vereadora, vai trabalhar directamente com 60 crianças e jovens, e com as respectivas famílias, com o objectivo de “promover a qualificação e formação de jovens, desenvolver competências pessoais e sociais”, através de um conjunto de actividades que vão ser monitorizadas pelo município.

“Penso que é um projecto que vai correr muito bem. Vamos minimizar este sentimento de constrangimento que as pessoas sentem no início, porque depois, ao longo do tempo, sentem-se muito acarinhadas pelas nossas instituições”, disse Raquel Olhicas. Além da delegação de Abrantes da Cruz Vermelha Portuguesa e da câmara municipal estão envolvidos neste projecto os agrupamentos de escolas 2 e 3, a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.