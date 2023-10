Utentes da Ribatejana queixam-se de atrasos e falta de limpeza

O serviço prestado pela transportadora Ribatejana no concelho de Benavente voltou a ser alvo de criticas e insatisfação por parte dos utilizadores. As alterações aos horários melhoraram a oferta ao final da tarde mas causaram mais transtorno às primeiras horas da manhã. Segundo Luís Marta, que apanha o autocarro em Samora Correia, a alteração da carreira das 07h05 para as 07h15 faz com que as pessoas cheguem ao Campo Grande, em Lisboa, mais de uma hora e 20 minutos depois em vez de demorarem 50 minutos. Ou seja, chegam tarde ao trabalho porque o autocarro apanha trânsito e não chega à hora prevista. Luís Marta reportou o seu desagrado junto da transportadora mas sem resposta até à data. O descontentamento foi também manifestado à Câmara Municipal de Benavente através do vereador com o pelouro da Mobilidade, Joseph Azevedo.