ANSR admite problemas pontuais nos radares

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) admitiu que há radares de velocidade colocados recentemente que estão a registar problemas pontuais. Uma confirmação que surge após várias queixas de condutores um pouco por todo o país.

É o caso de José Dias que refere que o radar colocado nos Foros de Almada, concelho de Benavente, não funciona correctamente por erro de programação na velocidade. “A velocidade de circulação na Estrada Nacional 119 entre placas não é de 50 km/hora, mas sim 70 km/hora. Isto porque as placas de indicação da localidade de Foros de Almada, em ambos os sentidos de marcha, é antecedida do sinal vertical de proibição de circulação a mais de 70 Km/hora. Como os sinais verticais prevalecem sobre as demais regras de trânsito, o limite máximo da velocidade permitida nessa localidade é de 70 Km/hora. Daí as alegadas infracções, que não passam de um erro das autoridades”, considera o condutor.

Sobre esta matéria O MIRANTE aguarda esclarecimentos da ANSR. Através do comunicado a entidade anunciou que vão ser arquivados todos os autos de contra-ordenação resultantes de casos de falha técnica nos novos radares, onde foram detectados problemas. “Foi também efectuada uma revisão a todos os radares instalados em condições semelhantes, para garantir a máxima segurança e estabilidade do sistema, não tendo sido detectados problemas adicionais, pelo que os radares estão a funcionar no cumprimento estrito de todos os regulamentos legais”, pode ler-se no comunicado.