Achados arqueológicos obrigam a parar reabilitação do Cine-teatro São Pedro em Abrantes

A descoberta de achados arqueológicos e antropológicos, que se suspeita que remontem ao período das invasões francesas, parou as obras de requalificação e ampliação do Cine-teatro de São Pedro, em Abrantes, explicou o presidente do município, Manuel Valamatos, em reunião camarária.

Segundo o autarca a suspensão parcial, que acabou por ser aprovada nessa reunião, decorre desde 19 de Junho último e vai prolongar-se até a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) autorizar a retoma da empreitada, após terminarem os trabalhos de arqueologia no local.

Apesar da suspensão mantém-se a expectativa de que a obra de restauro, reabilitação e ampliação do cine-teatro, que está encerrado há mais de seis anos, fique concluída em 2024. A empreitada, recorde-se, foi adjudicada em Junho de 2022 - depois do primeiro concurso público ter ficado deserto - à empresa João António Gonçalves Engenharia Unipessoal, Lda, pelo valor de dois milhões e 645 mil euros (mais IVA). Tinha um prazo previsto de execução de 450 dias. Arrancou no final do mesmo ano, após validação do Tribunal de Contas.