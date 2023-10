Bombeiros Torrejanos celebram aniversário com discursos de incentivo e homenagens

O 92º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT) decorreu a 5 de Outubro, em Torres Novas, num dia onde todos os discursos olharam para o futuro. A sessão solene, no Teatro Virgínia, contou com a distinção honorífica dos 127 sócios que fazem parte da associação há meio século, as condecorações aos bombeiros pela assiduidade e dedicação e a entrega da medalha de gratidão a todos os corpos de bombeiros portugueses pela luta que travaram durante a pandemia.

Pedro Ferreira, presidente do município, começou por destacar o facto da actual direcção da associação ter um vasto plano que pretende a melhoria de condições que garantem melhor operacionalidade ao nível de equipamentos, viaturas, novas estruturas e maior segurança interna. Saudou ainda a aposta nos meios de comunicação mais modernos, como a nova central e o posto de rádio, que considera fulcral na resposta às emergências. “O município dará apoio, dentro do possível, sobre o que acharem importante em termos de investimentos para 2024”, prometeu o autarca.

O presidente da direcção dos Bombeiros Torrejanos, Nuno Cruz, mostrou-se orgulhoso por muitos dos projectos referidos já estarem executados e por outros, que prometem melhorar a resposta ao socorro e assegurar melhores condições de trabalho, estarem em curso. Nuno Cruz acrescentou ainda que face à preocupação extrema da manutenção do actual inventário de viaturas aplicaram uma estratégia de reparação, gestão e manutenção diferenciada para reduzir a inoperacionalidade para valores residuais. A oficina dos bombeiros também é uma das preocupações e estão a ser estudadas medidas pela direcção e câmara municipal para que se torne mais operacional.

Marcou presença na iniciativa a secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, que prometeu trabalho “na revisão e actualização do financiamento permanente e olhar de forma séria para o estatuto do bombeiro voluntário em Portugal”. As rápidas mudanças e avanços tecnológicos trouxeram benefícios, mas também geram desafios significativos, afirmou o Comandante Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, David Lobato, que considera necessário investir na formação e treino para os operacionais se adaptarem aos tempos modernos. “A inteligência artificial está a substituir muitas pessoas em certos empregos, mas nunca vai substituir os bombeiros porque são insubstituíveis”, frisou.

As actividades de celebração do aniversário continuaram ao longo do dia com o “Bombeirinho por um dia” que decorreu com um desfile dos veículos dos bombeiros pela cidade onde participaram 150 crianças, entre os quatro e os 12 anos. A comunidade teve ainda a oportunidade de conhecer as instalações do quartel e ter várias experiências como o manuseamento de equipamento operacional de combate a incêndio, desencarceramento real de viatura e a prova de equipamentos de protecção individual.