Enfermeiro da VMER de VFX morre em colisão frontal na Castanheira do Ribatejo

Condutor entrou em contramão na rotunda e colidiu de frente com a mota em que seguia Paulo Rita. O óbito foi declarado no local.

Paulo Rita, enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER do Hospital de Vila Franca de Xira, morreu aos primeiros minutos deste sábado, 14 de Outubro, na sequência de uma colisão frontal entre a mota, na qual seguia, e um veículo ligeiro de passageiros, na rotunda da entrada norte em Castanheira do Ribatejo. A informação foi confirmada a O MIRANTE pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, Bartolomeu Castro, que adiantou que “após manobras de reanimação o óbito foi declarado no local”, pela equipa da VMER.

Ao que foi possível apurar o condutor do veículo ligeiro, um jovem de 21 anos, entrou em contramão na rotunda, indo colidir de frente com a mota em que seguia Paulo Rita. Segundo o comandante o condutor do automóvel sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira.

Bartolomeu Castro adiantou ainda que foi encaminhado para o local do acidente um psicólogo do INEM, uma vez que a equipa da VMER conhecia a vítima mortal. Também o jovem condutor acabou por receber apoio psicológico.

O alerta foi dado às 00:02 e para o local foram mobilizados nove bombeiros apoiados por três veículos, a VMER, um psicólogo do INEM e a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.