Fórum em Mação incentivou às boas práticas desportivas

Componentes legais, casos de violência, racismo e xenofobia e manipulação de resultados, foram os temas abordados em mais um fórum no âmbito do Congresso do Desporto. Paulo Lourenço, presidente da Comissão de Instrução e Disciplina da FPF e Vítor Frutuoso, técnico responsável pela área do desporto no município do Entroncamento, foram os oradores presentes no auditório Alvino Pereira, em Mação, na passada sexta-feira, dia 13.

Notícia desenvolvida na próxima edição em papel.