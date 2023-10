"Há muitos anos que luto contra a macrocefalia de Lisboa”

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, congratulou-se pelo facto de o Conselho Consultivo da Juventude (CCJ), uma estrutura com abrangência nacional, ter realizado uma reunião descentralizada em Santarém. “Quero dar os parabéns ao CCJ por ter começado recentemente a reunir de forma descentralizada. Sou daqueles que, há muitos anos, luto contra a macrocefalia de Lisboa. Acho que é importante olharmos para isto: temos um país muito grande, heterogéneo e muito rico. Esta multiplicidade, de homens e mulheres que estão nesta reunião, representa isso mesmo”, afirmou o autarca do PSD na sessão de abertura, onde deu as boas vindas aos participantes.

A reunião descentralizada do Conselho Consultivo da Juventude decorreu na tarde de 12 de Outubro, na Casa do Brasil – Casa Pedro Álvares Cabral e contou com a presença de três secretários de Estado - da Juventude e Desporto, do Ensino Superior e da Educação. O encontro teve como finalidade fazer o balanço do início do ano académico e político com os membros do CCJ. Ricardo Gonçalves aproveitou a presença dos membros do Governo em Santarém para falar do futuro aeroporto, sublinhando que a proximidade do concelho com o resto do país, mostra “que somos uns privilegiados”, reiterou.

O presidente da Câmara de Santarém disse ainda, citado em nota de imprensa do município, que ao nível da juventude há alguns desafios intergeracionais importantes para debater, vincando que o município está atento às políticas de juventude e promove no seio do Conselho Municipal de Juventude diversas discussões de relevância para os jovens do concelho. “O município de Santarém apresentou no mandato passado o Plano Municipal da Juventude onde desse documento, saíram ideias e políticas que valorizam os mais jovens na actualidade e no seu futuro”, referiu ainda.

A reunião do Conselho Consultivo da Juventude decorreu à porta fechada. Trata-se de um órgão com carácter consultivo, competindo-lhe, entre outros pontos, analisar e dar parecer sobre questões que digam respeito à política de juventude; analisar as questões relacionadas com a integração social dos jovens; e apreciar projectos de diplomas de carácter sectorial, na parte respeitante a questões de juventude. O CCJ é presidido pela ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares e, na sua ausência, pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

FOTOS - CM Santarém