Alzira Bernardino: uma mulher rural que trabalha no campo há 60 anos

Alzira Bernardino começou a trabalhar no campo aos 12 anos para ajudar o pai. Natural de Olalhas, no concelho de Tomar, deixou de o fazer como profissão há uma década, mas continua a viver o mundo rural diariamente e nunca perde a época da apanha da azeitona e da vindima. Hoje, 15 de Outubro, é o Dia Internacional da Mulher Rural.

Alzira Bernardino tem 72 anos, dos quais 60 foram dedicados ao trabalho no campo. Nasceu na freguesia de Olhalas, em Tomar, e ali continua a viver com muito orgulho, afirma a O MIRANTE. Diz que a vida na cidade é muito agitada e prefere viver na ruralidade, onde todos se conhecem e onde existe um espírito de entreajuda entre a “vizinhança”. Começou a trabalhar no campo aos 12 anos para ajudar o pai. Naquela altura, recorda, eram sobretudo as mulheres que trabalhavam no campo.

Quando ganhou autonomia para trabalhar sozinha, começou a juntar-se com outras mulheres para realizarem as mais variadas actividades agrícolas. Saía de casa à segunda-feira e só voltava no sábado. “Chamávamos a esse processo, troca. Juntávamo-nos no início da semana e um dia íamos trabalhar num terreno, no dia seguinte já era noutro. Muitas vezes só voltava para casa ao sábado. Acordávamos muito cedo e trabalhávamos até meio da tarde, mas também eram momentos de diversão porque nos juntávamos sempre depois de jantar e ficávamos a conversar e rir até à hora de ir dormir”, recorda.

