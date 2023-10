Aterro da Valorsul está novamente a dar dores de cabeça aos moradores de Arcena

No bairro não se aguenta com os cheiros nauseabundos que se têm sentido nas últimas semanas, até mesmo durante a reportagem de O MIRANTE. Moradores estão a chegar ao limite da paciência com o que dizem ser “um monte de porcaria” que têm à janela e que nunca mais é selado de vez.