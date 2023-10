Barquinha recebe conferência sobre Invasões Francesas

A conferência “Invasões Francesas e as guerrilhas na nossa região” vai decorrer no dia 20 de Outubro, às 18h00, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha.

A conferência “Invasões Francesas e as guerrilhas na nossa região” vai decorrer no dia 20 de Outubro, às 18h00, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha. A sessão, moderada por Francisco Proença Garcia, tem a duração de 90 minutos e conta com a presença dos oradores José Luís Assis, professor da Universidade de Évora, Sanches de Baena, embaixador jubilado, e coronel Luís Albuquerque, ex-director do Museu Militar de Lisboa.

A conferência e exposição do projecto “Volver” tem como objectivo vivificar os acontecimentos, personagens e lugares com narrativas ímpares e a apresentação do espólio relactivo à primeira invasão dos franceses a Portugal, em 1807. Os invasores encontraram enormes obstáculos ao avanço das tropas ao rio Zêzere na zona de Constância. Quando entraram em Lisboa ainda conseguiram ver os navios que partiram da Ericeira rumo ao Brasil e não conseguiram aprisionar a família real que continuou a reger o reino do outro lado do Atlântico.