Conselho Municipal de Educação de Mação reactivado

Novos membros do Conselho Municipal de Educação de Mação reuniram pela primeira vez para fazerem um balanço do início de mais um ano lectivo.

Os novos membros do Conselho Municipal de Educação de Mação (CMEM) foram recebidos pelo presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, a 11 de Outubro, nos Paços do Concelho. A primeira reunião do CMEM serviu para avaliação do início do ano lectivo 2023/2024, que foi considerado positivo, perspectivando-se que o ano decorra de forma satisfatória.

O CMEM já não estava activo há algum tempo e é considerado de extrema relevância devido à descentralização de competências na área da educação para as autarquias. Ainda este ano o Conselho Municipal de Educação vai reunir para debater e aprovar a Carta Educativa do Concelho de Mação, entretanto concluída.

Os membros que integram o Conselho Municipal de Educação de Mação são o presidente da Câmara e da Assembleia Municipal de Mação e representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte (AEVH), Associação de Estudantes da EB 2,3+S Mação, direcção do Agrupamento de Escolas, Segurança Social, juntas de freguesia do concelho, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Santa Casa da Misericórdia de Mação, docentes do ensino pré-escolar, ensino básico e secundário e conselho pedagógico do Agrupamento de Escolas, Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, Instituto Português do Desporto e Juventude de LVT, Guarda Nacional Republicana de Mação, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Bombeiros Voluntários de Mação.