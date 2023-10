Crónica dos Bons Amigos para os alunos do Agrupamento de Escolas de Nisa

Santana Maia Leonardo foi ao Agrupamento de Escolas de Nisa, no dia 4 de Outubro, apresentar e conversar sobre Crónicas dos Bons Amigos para mais de uma centena de alunos. O livro, editado pela Rosmaninho, conta a história de duas dezenas de cães e gatos que fazem, ou fizeram parte, da família do conhecido advogado da Ponte de Sor, que é também autor de uma dezena de livros e cronista habitual nos jornais e nas rádios da região ribatejana e alentejana. Crónica dos Bons Amigos começa com a história de um cão que mordeu um dos seus filhos, e que depois de ficar preso a uma árvore durante 24 horas, para o despiste da raiva, recusou a liberdade da rua e pediu para ser parte da família de Santana Maia Leonardo, o que veio a acontecer. Desde essa altura que o autor iniciou uma relação com os cães e os gatos que nunca tinha experimentado. Este livro, escrito com mestria e de quem tem o dom de saber contar histórias, é sobretudo um relato sobre a vida dos animais que tiveram impacto na sua vida e da sua família.