Escola de Ourém promoveu hábitos saudáveis na Semana Europeia da Mobilidade

A escola EB 2,3 D. Afonso IV, Conde de Ourém recebeu na quarta-feira, 20 de Setembro, a apresentação do projecto “O ciclismo vai à escola”, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo. A actividade inserida no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorreu entre 16 e 22 de Setembro, visou promover o hábito de utilização da bicicleta e estilos de vida activos e saudáveis. A acção de sensibilização para os alunos do sétimo e oitavo ano de escolaridade incluiu um percurso de bicicleta com obstáculos e um passeio pela ciclovia da cidade de Ourém.

A iniciativa contou com a participação do atleta olímpico David Rosa, da coordenadora do projecto e representante da Federação Portuguesa de Ciclismo, Irina Guerreiro, do director do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, Diogo Alves, do chefe do Serviço de Associativismo, Desporto e Juventude, Jorge Santos, e de professores de educação física da escola.

A bicicleta foi destacada como um meio de transporte rápido para curtas distâncias e uma forma de autonomia e independência para os jovens que ainda não têm idade para ter a carta de condução. O atleta olímpico recordou os tempos em que aprendeu a pedalar, aos quatro anos, à frente da loja da sua mãe. A bicicleta era sinónimo de liberdade porque tinha a possibilidade de deslocar-se de forma independente e também servia para divertir-se com os amigos, contou David Rosa. O director do agrupamento, Diogo Alves, destacou a importância de sensibilizar os alunos para a prática de desporto tendo em conta os benefícios ambientais, mas também para a saúde física e mental, e deu o exemplo ao participar nas actividades de bicicleta.