GNR de Alpiarça vai ter novo posto e o antigo vai ser museu municipal

O novo Posto Territorial de Alpiarça da Guarda Nacional Republicana (GNR) está a ganhar forma. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a presidente de Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, visitaram na segunda-feira, 9 de Outubro, a empreitada que prevê um investimento total estimado em 1,7 milhões de euros, resultado de uma parceria entre o município e o ministério. O terreno onde está a ser construído o posto, situado na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wesceslau, foi cedido pela câmara. O efectivo, composto por mais de duas dezenas de militares, espera há vários anos por mudanças na infraestrutura, que se encontra degradada, para poder trabalhar com condições adequadas.

Sónia Sanfona descreve o centenário posto territorial como um espaço “precário que quase se tornou definitivo”, com muitos problemas de infiltrações, estruturais, ao nível das camaratas, sanitários, zona de atendimento e gabinetes. “As condições ali existentes não respeitam os mínimos exigíveis para que os militares estejam a trabalhar e possam levar a cabo a sua missão de uma forma plena”, criticou a autarca em Novembro de 2022, durante a assinatura do contrato interadministrativo com o Ministério da Administração Interna.

A presidente da Câmara de Alpiarça destacou como vantagem do novo posto a centralidade que tem na vila, uma vez que vai ficar perto da Escola Básica Professor Abel Avelino e do centro de saúde. A autarca anunciou ainda que o espaço actual vai ser transformado num museu municipal depois de obras profundas.

O ministro José Luís Carneiro reforçou a importância dos investimentos para “garantir condições de atractividade para as mais jovens gerações servirem nas forças de segurança”, lembrando que o novo posto da GNR de Alpiarça foi uma luta de mais de duas décadas e que a esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento é o próximo projecto na região a sair do papel. Estão ainda previstos investimentos para a promoção de profissionais, aquisição de viaturas e número 112, nomeadamente a interoperabilidade do 112 nacional com o 112 europeu, georreferenciação de chamadas e criação de condições de acessibilidade para pessoas surdas.