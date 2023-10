Presidente da junta quer mais segurança nas passadeiras em Santarém

Metade do mandato autárquico está cumprido e o problema da segurança em passadeiras de algumas artérias de Santarém continua por resolver, desabafou em tom crítico o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém na última sessão da assembleia municipal. O socialista Diamantino Duarte pediu explicações ao vereador do Trânsito, Diogo Gomes (PSD), perguntando-lhe o que pensa sobre isso e se tinha conhecimento de um estudo feito em 2019 em que já eram propostas medidas correctivas em artérias como o eixo Avenida dos Forcados Amadores de Santarém/Avenida Madre Andaluz e a Avenida Bernardo Santareno.

Diamantino Duarte sublinhou que essa tem sido uma luta que tem vindo a travar desde o início do mandato e foi cáustico em relação aos serviços de trânsito do município. “Sei que os serviços de trânsito da câmara não gostam muito de passadeiras elevadas e redutoras, mas eles não estão cá para gostar. A nós, aos políticos, compete tomar as decisões e executá-las. E acho que dois anos é tempo de mais”, disse, acrescentando que não se pode ficar à espera que haja mais acidentes.

O presidente de junta perguntou também em que ponto está a elaboração de um estudo de trânsito para a cidade, que foi encomendado pelo município a uma empresa, bem como a criação do Conselho Municipal de Trânsito que, em Fevereiro último, Diogo Gomes anunciou estar a ser trabalhada e que Diamantino Duarte considera ser fundamental.

O vereador do Trânsito assumiu a responsabilidade pelo atraso na constituição do Conselho Municipal de Trânsito, dizendo que está a levar a última revisão jurídica para ser colocado em discussão pública. Quanto ao estudo de trânsito encomendado para o planalto citadino é uma empresa especializada na área da mobilidade que irá fazer todo esse trabalho, que incidirá na zona entre a rotunda do tribunal e a zona do Sacapeito.

Diogo Gomes disse também querer ver o estudo sobre as passadeiras que Diamantino Duarte mencionou, “pois se está bem feito tem de ser implementado”. Concorda com a implementação de passadeiras elevadas e assumiu que, passados dois anos, ainda não conseguiu implantá-las.

Na assembleia municipal de final de Abril o assunto também tinha sido objecto de debate, com o vereador a revelar que tinha contactado a PSP no sentido de efectuar acções de controlo da velocidade no interior da cidade, nomeadamente na Avenida dos Forcados Amadores de Santarém. Essa artéria, que liga à populosa zona residencial do Sacapeito, tem sido palco de alguns acidentes, entre eles atropelamentos em passadeiras.