Segurança reforçada na Escola Profissional de Salvaterra de Magos

A GNR e a direcção da Escola Profissional de Salvaterra de Magos reforçaram a segurança no estabelecimento de ensino após queixas por causa do homem que assediou alunas. Autoridades alertam que as vítimas devem apresentar queixa formal às autoridades.

Desde que foi reforçada a segurança na portaria da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) e alertadas as autoridades que o indivíduo que andava a rondar a escola e a importunar alunas nunca mais apareceu. A O MIRANTE, o presidente da direcção da EPSM, Duarte Bernardo, diz que já há uma semana que não se registam queixas por parte da comunidade escolar. A direcção da escola reuniu com os encarregados de educação e reforçou a importância de as alunas que foram importunadas apresentarem queixa formal na GNR.

Recorde-se que a comunidade educativa da EPSM andou alarmada por causa de um homem com cerca de 30 anos que começou a perseguir as alunas, sobretudo no autocarro, onde chegou a apalpar uma menor. O homem é de Salvaterra de Magos e conhecido na comunidade como sendo problemático.

O tenente-coronel da GNR, Duarte da Graça, informou O MIRANTE que a Guarda não possui registo de queixas formalizadas por parte das lesadas pese embora estejam a ser efectuadas as diligências policiais necessárias para a localização do possível suspeito. “A GNR tem estado particularmente atenta à situação, empenhando as várias valências em acções coordenadas de patrulhamento, fiscalização e sensibilização, promovendo assim a visibilidade e segurança pública, através da presença activa junto da comunidade escolar”, informa.

A GNR relembra que a denúncia deste e de qualquer outro crime é extremamente importante, para que os recursos existentes sejam empenhados segundo uma lógica de prioridades, após ponderação e análise dos vários critérios de decisão, sendo fundamental o conhecimento das ocorrências/situações que se vão verificando na zona de acção.