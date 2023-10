Seis feridos em colisão em Coruche

Um despiste seguido de colisão junto à terceira ponte que dá acesso à vila de Coruche provocou seis feridos, um dos quais uma criança. O acidente ocorreu na tarde deste domingo, 15 de Outubro, na Estrada Nacional 114, no sentido da Zona Industrial do Monte da Barca para Coruche, tendo o automóvel entrado em despiste quando chovia com intensidade no local e embateu no veículo ligeira que circulava na direcção contrária.

As vítimas sofreram todas ferimentos ligeiros tendo sido transportadas aos hospitais de Vila Franca de Xira, São José e Santa Maria. O trânsito esteve condicionado no local para assistência às vítimas e limpeza da via mas já se circula com normalidade.