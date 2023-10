Alunos de Mação participam em actividades da semana pré-histórica

Concelho de Mação desenvolveu, ao longo da semana, várias actividades no âmbito da semana da pré-história. Os alunos do 10º ano de turismo, da Escola Secundária de Mação, estiveram presentes na tarde de sexta-feira a realizar tarefas relacionadas com a era do Neolítico e Paleolítico.

Os alunos do 10º ano do curso profissional de Turismo, da Escola Secundária de Mação, estiveram presentes, na passada sexta-feira, no Parque Arqueosocial de Mação, no âmbito da semana da pré-história no concelho. Duarte, Mariana, Afonso, Lara e Martim, acompanhados pela professora Bárbara, realizaram durante a tarde um percurso pedestre pelo parque, onde puderam visitar as cabanas do paleolítico, do neolítico e da era do bronze e participar em tarefas típica da época.

Anabela Borralheiro e Rodrigo Moura são os responsáveis pelas actividades e explicam que o principal objectivo da iniciativa é a consciencialização da população e um aumento do sentimento de pertença e de ligação ao património pré-histórico, em particular, ao parque arqueosocial. A técnica do município conta que, ao longo de toda a semana, estiveram presentes várias escolas de Mação e o Clube e Universidade Sénior. As principais actividades desenvolvidas foram a construção de abrigos nómadas, trabalhos com barro, pinturas rupestres e uma palestra sobre a história dos pigmentos.

Notícia desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.