Autarcas de Vila Franca de Xira querem explicações da administração do hospital

Os “casos repetidos de utentes que são negligenciados” pelas decisões do conselho de administração do Hospital de Vila Franca de Xira, liderado por Carlos Andrade Costa, “têm que acabar” e, por isso, a coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) apresentou em reunião de câmara uma proposta para que seja realizada uma audiência urgente à gestão daquela unidade. O documento foi presente à última reunião do executivo, mas a sua discussão e votação foi adiada para a próxima sessão, devido à visita da ministra da Justiça ao Tribunal de VFX que obrigou a terminar a reunião mais cedo que o previsto no dia 4 de Outubro.

O ponto de partida para a exigência de que a administração do hospital venha prestar contas do que está a acontecer na sua unidade surgiu depois de se saber que uma utente do hospital foi ameaçada com uma queixa-crime após se ter queixado do serviço, como O MIRANTE noticiou na última edição. A missiva, onde a utente é avisada de que a sua queixa será remetida para o Ministério Público devido a conteúdo difamatório, foi assinada por António Eça Pinheiro, vogal do conselho de administração do hospital.

Na proposta que vai ser remetida à vereação lê-se que o hospital “encontra-se diariamente confrontado com a perda de qualidade dos serviços” após o fim da Parceria Público Privada, incluindo atrasos nos encaminhamentos hospitalares e ameaças de encerramentos de urgências. “A tudo isso respondem-nos com o facto de estarem a criar o hospital mais tecnológico do país”, notam os autarcas, que não compreendem como é que a gestão do hospital considera o deteriorar dos serviços “uma percepção dos utentes não correspondendo à realidade”. Na visão do PSD e da Nova Geração, “nada podia estar mais longe da verdade sendo revelador de uma cegueira operacional e de gestão que coloca as pessoas em último lugar com responsabilidades directas da tutela”, lê-se no documento.

A proposta dos vereadores lamenta ainda o número de utentes a depararem-se constantemente com uma situação caótica, dizem, que se verifica desde os serviços de triagem até aos blocos de internamento que muitas das vezes “se encontram sobrelotados de pacientes e sem o devido acompanhamento de auxiliares de saúde ou seguranças no local”. A proposta exigindo a audição ao conselho de administração termina dizendo que os casos repetidos de utentes que são negligenciados pelas decisões do conselho de administração liderado por Carlos Andrade Costa “têm que acabar”.