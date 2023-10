Câmara de Alcanena alcatroou estrada de privado sem autorização do dono

Num tempo em que muitos cidadãos reclamam para que os municípios alcatroem as estradas em mau estado que servem as suas localidades, em Alcanena passa-se o contrário. Em 2017, António Alexandre mandou cimentar uma parte do seu terreno, que vai do portão da sua casa até ao final do terreno, perpendicular à Avenida Marquês de Pombal, junto à Escola Secundária de Alcanena, na estrada principal que atravessa o centro da vila. “Na mesma altura em que mandei cimentar o terreno aparecem, um dia, máquinas da Câmara de Alcanena para alcatroar a minha estrada. Fizeram-no sem a minha permissão. Na estrada percebe-se que metade está cimentada e outra está alcatroada”, critica a O MIRANTE.

A situação ocorreu quando era presidente do município a socialista Fernanda Asseiceira mas António Alexandre, que anda a tentar resolver o assunto desde essa altura, participou nas reuniões de câmara públicas, em Agosto e em Setembro, onde questionou o actual executivo sobre qual a razão para o seu terreno privado ter sido alcatroado pelo município. O actual presidente da Câmara de Alcanenta, Rui Anastácio (PSD/CDS-PP/MPT), respondeu que acompanha de perto os serviços jurídicos e que já lhes foi pedido que avaliassem todas as situações expostas por António Alexandre.

O MIRANTE esteve no local e teve acesso ao documento do registo predial da certidão permanente e também à caderneta predial urbana da Autoridade Tributária e Aduaneira. Ambas referem que a área total do terreno que pertence a António Alexandre é de 11.451 metros quadrados e que confronta a norte com a Avenida Marquês de Pombal. António Alexandre colocou umas floreiras e vai colocar a caixa de correio junto ao início do seu terreno para que se perceba, de uma vez por todas, que o terreno é privado. “O meu único vizinho tem acesso à sua casa pela minha estrada porque eu permito”, esclarece o empresário que trabalha no ramo dos curtumes e da imobiliária.

Em sessão camarária, Rui Anastácio informou que pediu aos serviços do município para que o processo fosse resolvido de vez e que “haja uma posição, seja ou não do agrado do munícipe, mas que se resolva”, reforçou o autarca. António Alexandre diz a O MIRANTE que, segundo o código do registo predial, “existindo um registo definitivo presume-se que o direito existe nos exactos termos em que está registado. Não entendo a dúvida do município em não ter certeza se a estrada é privada ou pública”, lamenta.