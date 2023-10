Regulamento do centro de recolha de animais de Benavente em consulta pública

Projecto de regulamento do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Benavente define as condições de funcionamento do espaço. Durante 30 dias o documento vai estar em consulta pública.

Vai ser submetido a consulta pública, durante 30 dias, o projecto de regulamento do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Município de Benavente(CROAMB). O documento foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara e vai agora entrar na fase de recolha de contributos para depois ser submetido a apreciação da Assembleia Municipal de Benavente.

O regulamento define as condições gerais de funcionamento, utilização e actividade do CROAMB, nomeadamente em matéria de captura, alojamento, promoção da adopção, occisão e eliminação de cadáveres de cães e gatos, controlo de zoonoses e execução das medidas de profilaxia médica e sanitária. O CROAMB é composto por dois espaços relacionados funcionalmente, mas fisicamente separados.

O sector de acolhimento dos animais recolhidos é composto por um gabinete, um armazém, uma sala de occisão, duas instalações sanitárias e um conjunto de celas independentes, com lotação máxima para 34 animais, que integram uma zona com duas celas de segurança destinada a isolamento profiláctico. Do sector de atendimento veterinário faz parte uma área de atendimento ao público para execução de campanhas de profilaxia médico-sanitária e identificação animal.