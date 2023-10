Rua em Chã de Baixo já está a ser reparada

A União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira, no concelho de Santarém, já está a proceder à reparação da Rua Casal da Palmeira, na localidade de Chã de Baixo, numa zona limite entre essa união de freguesias e a União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém.

O presidente da União de Freguesia de São Vicente do Paul e Vale de Figueira, Ricardo Costa, informa que a intervenção para pavimentação do troço, com cerca de 800 metros, começou no dia 6 de Outubro. O piso já está preparado para receber alcatrão, o que acontecerá assim que as condições atmosféricas o permitam. “Esta é uma estrada que teve o início do seu alcatroamento/pavimentação no passado dia 6. No entanto, para que tal possa suceder, leva um caminho de meses, para que o procedimento esteja em condições e chegue ao ponto de poder efectivamente avançar”, sublinha o autarca. Os procedimentos burocráticos para esta obra começaram no dia 27 de Julho de 2023. A obra foi adjudicada por cerca de 52 mil euros, mais IVA.

O mau estado da Rua Casal da Palmeira motivou queixas de alguns utilizadores e moradores da zona, pois havia zonas quase intransitáveis. Ricardo Costa reitera que por parte da sua união de freguesias “sempre houve o maior interesse e rigor em proporcionar as condições e responder às necessidades da população”. E reforça que “tudo o que esteja ao alcance desta união é posto em prática sempre que possível e respondendo às obrigações que nos são impostas”.