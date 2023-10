Universidade Sénior de Benavente promove encontro sobre saúde mental

“Encontro com a saúde mental” é o nome da iniciativa que está a ser organizada pela Universidade Sénior do concelho de Benavente.

O auditório do Palácio do Infantado, em Samora Correia, será o palco do encontro no próximo dia 19 de Outubro, pelas 10h00.

Conheça o funcionamento do nosso cérebro e a importância da saúde mental para uma vida mais feliz sãos os temas a abordar.

Os oradores presentes na iniciativa fazem parte do corpo clínico do Centro de Intervenção das Taipas. Participam a psiquiatra Marina Ferreira e o psicólogo José Correia neste encontro aberto à comunidade.