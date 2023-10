partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Colisão entre dois veículos pesados faz um ferido no Vale de Santarém

Uma colisão rodoviária entre dois veículos pesados, esta terça-feira, 17 de Outubro, no Vale de Santarém causou um ferido leve. À chegada dos meios de socorro a vítima encontrava-se encarcerada, segundo fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

O ferido foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira e a Estrada Nacional 3 esteve cortada às 16h33, tendo sido reaberta uma das suas faixas às 17h29.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 16h22 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Santarém, os Bombeiros Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira e a GNR.