Despiste de ligeiro de mercadorias em Vale de Cavalos faz um ferido

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um automóvel ligeiro de mercadorias despistou-se na manhã desta terça-feira, 17 de Outubro, no cruzamento da Quinta Nova, em Vale de Cavalos, concelho de Chamusca, segundo informação dada a O MIRANTE pelo Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo. O despiste, cujo alerta foi dado às 09h45, resultou num ferido que estava a ser assistido no local, uma vez que o veículo se encontrava capotado.