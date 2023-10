Sucateiro autuado por falta de licenciamento

O Serviço da Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira da GNR detectou um sucateiro ilegal no concelho de Loures.

O homem de 46 anos foi apanhado pelos elementos do SEPNA a realizar o desmantelamento de veículos em fim de vida (VFV´S). Após fiscalização os militares detectaram seis infracções entre elas a falta de licenciamento, operação de gestão de resíduos não autorizada, operação de tratamentos de resíduos de equipamentos eléctrico e o não encaminhamento de VFV´S.

Os autos de contra-ordenação elaborados, cujo a coima pode ascender aos 320 mil euros serão enviados para a Inspecção-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

Já em Fevereiro a GNR tinha autuado na mesma zona duas sucateiras, uma transportadora e um operador individual.

Através destas acções de fiscalização a GNR diz ter como objectivo evitar e reduzir os riscos para a saúde humana e para o ambiente, garantindo que a gestão de resíduos seja realizada recorrendo a processos ou métodos que não sejam susceptíveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente poluição da água, do ar, do solo, afectação da fauna ou da flora, ruído ou odores ou danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem.