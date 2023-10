Torreshopping ajuda os mais novos a descobrirem as profissões

Actividades vão decorrer no próximo domingo, dia 22 de Outubro, das 14h00 às 19h00, no Piso 0 do centro comercial situado em Torres Novas.

O Torreshopping, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, vai proporcionar aos mais novos o atelier “Profissões e Cães de Trabalho”, actividade no âmbito da iniciativa “Álbum de Família” de Outubro. Para além de muita diversão e entretenimento, o atelier vai ajudar as crianças a descobrirem as suas próprias habilidades e interesses, assim como uma variedade de profissões e as inúmeras possibilidades que o futuro lhes reserva. “Todas as crianças, em algum momento das suas vidas, sonham em crescer e criam fantasias únicas relacionadas com um futuro cheio de aventuras e inúmeras profissões”, refere o Torreshopping em comunicado.

Com o objectivo de assinalar o Dia Mundial do Animal, celebrado a 4 de Outubro, o Torreshopping vai ainda destacar o contributo que os animais podem oferecer em diversas áreas de trabalho, como por exemplo a polícia, onde os cães desempenham um papel fundamental no dia a dia.

As actividades vão decorrer no próximo domingo, dia 22 de Outubro, das 14h00 às 19h00 no Piso 0. Naquele espaço, pais e filhos poderão desfrutar de um momento inesquecível em família, acrescenta a direcção do centro comercial.