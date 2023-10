Acampamento às portas de Santarém foi à assembleia municipal

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, deixou o alerta para o número crescente de casas pré-fabricadas e de tendas que têm sido instaladas num terreno junto à antiga estrada da carreira de tiro, não muito longe do bairro de São Domingos, na periferia da cidade. O terreno é particular e tem sido usado pelos seus proprietários para instalar habitações e também estábulos improvisados para cavalos e burros. Um cenário que não passa despercebido a quem transita na circular urbana D. Luís (vulgo Rua O) e que agora foi abordado na sessão da assembleia municipal.

A situação dura já há alguns anos e não tem merecido grande exposição em termos de debate político. Agora, Diamantino Duarte deu voz a comentários e críticas que já circulam há algum tempo na cidade, classificando o caso como “um problema complicado” e questionando o que pensa a Câmara de Santarém fazer, até “porque aquilo que lá está já não é um mero acampamento periódico”, pois já lá se encontram habitações. “Não tenho nada contra e defendo a etnia cigana, mas há condições que temos que resolver”, reforçou o autarca socialista, acrescentando que “ou aquilo é legalizado ou aquela situação não pode continuar às portas de um dos maiores bairros da cidade”.

Na resposta, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), afirmou que a situação está identificada e que estão feitos vários relatórios conjuntos com a PSP e a Segurança Social. “Aquelas famílias estão identificadas já há algum tempo. Estão dentro do Plano Local de Habitação e irão ter as suas habitações também, disse o autarca.



Investidores interessados em terreno vizinho

Ainda em São Domingos, Diamantino Duarte apontou outro caso a merecer preocupação, neste caso relacionado com um terreno para onde esteve projectada uma urbanização, que já conta com algumas infraestruturas, como arruamentos e rede de saneamento, passeios e até uma ciclovia. As tampas do saneamento são frequentemente roubadas, o que pode originar acidentes, já que ficam buracos abertos no solo numa zona muito frequentada por pessoas que ali passeiam ou praticam desporto. Há também quem aproveite para ali despejar lixo e entulhos.

Ricardo Gonçalves diz que já por três ou quatro vezes as tampas foram roubadas e repostas pela entidade a quem pertence aquele terreno, no limite sul da urbanização de São Domingos e perto do acampamento na estrada da carreira de tiro. O presidente da Câmara de Santarém revelou ainda que há vários investidores interessados em adquirir o terreno para construção e que nos próximos tempos irá ter mais uma reunião sobre o assunto. “Felizmente hoje Santarém é muito procurada e já o éramos antes da perspectiva do aeroporto. Cada vez estou mais confiante no aeroporto em Santarém e que isso fique registado aqui na assembleia municipal”, afirmou o autarca.