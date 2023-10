Conflito no Pombalinho por causa de mesas e banco que dão auxílio a café

Em frente à casa de João Cordeiro, na Rua Barão de Almeirim, no Pombalinho, está uma mesa de madeira com um chapéu de palha e um banco com duas rodas de carroça, para dar auxílio a um café situado no outro lado da estrada. No entanto, segundo explicou a O MIRANTE a proprietária do Café O Páteo, Ângela Rodrigues, não houve nenhum pedido da sua parte e concorda que o mobiliário urbano seja retirado. João Cordeiro afirma que se sente provocado pelo actual presidente da junta de freguesia, Luís Júlio, que voltou ao cargo em 2021. O morador conta que já chegou a ter duas mesas coladas à fachada da sua casa, embora uma delas já tenha sido retirada depois de se ter queixado à câmara municipal. A outra mesa permanece e João Cordeiro pede para que seja retirada, assim como o banco, tendo em conta que é “mal frequentado” e já houve conflitos físicos e verbais naquela zona. O morador mostrou ainda indignação pelo facto de ter uma árvore de grandes dimensões em frente à sua varanda, cujos ramos quase entram para dentro da sua casa.

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, Luís Júlio, desmente João Cordeiro e afirma que o mobiliário urbano foi colocado no anterior mandato, onde ele não estava presente, alegando que as queixas do morador se devem a motivações políticas às quais não quer dar seguimento. Luís Júlio explica que as mesas fazem parte do espaço público e pretendem servir de auxílio ao café, maioritariamente frequentado por idosos, sendo que a partir do final da tarde não se ouve barulho nem há grandes movimentos naquela zona. Quanto à árvore em frente à varanda da casa de João Cordeiro, afirma que, “tal como todos os anos”, terá manutenção no mês de Novembro.