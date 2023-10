Jornadas de Psicologia no Hospital de Vila Franca de Xira

O Hospital de Vila Franca de Xira vai realizar as suas primeiras Jornadas de Psicologia Clínica e da Saúde, nos dias 14 e 15 de Novembro.

O papel e o contributo da psicologia na promoção da saúde mental e a complementaridade às diferentes especialidades vão estar em reflexão durante as jornadas. A evolução em Portugal dos serviços de psicologia em meio hospitalar, o papel da psicologia na comunidade e as áreas de intervenção do hospital vão ser temas em debate numa iniciativa do serviço de psicologia do hospital.

As intervenções vão decorrer no auditório Prof. Reynaldo dos Santos naquela unidade hospitalar.