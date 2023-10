Semear Afetos combate a solidão na freguesia de Abrã

Em 2020 nasceu o Semear Afetos que dá apoio a idosos e mantém-nos ocupados durante o dia com diversas actividades. O projecto ajuda a combater a solidão e os mais velhos dizem sentir-se em casa e felizes por não estarem sozinhos durante o dia. O Centro Social e Paroquial de Santa Margarida, onde funciona o Semear Afetos aguarda a abertura do quadro comunitário de apoio Portugal 2030 para obter financiamento para a continuidade do projecto.

O projecto Semear Afetos nasceu depois da directora técnica do Centro Social e Paroquial de Santa Margarida, em Abrã, concelho de Santarém, e as suas funcionárias se aperceberem que havia relatos de vários suicídios entre idosos no concelho. Segundo a directora técnica, Nancy Martins, a taxa de suicídio sénior na freguesia era muito superior à média nacional. O ponto de viragem aconteceu quando souberam que um idoso, cansado de dar trabalho aos filhos, vestiu o seu melhor fato, engraxou os sapatos e enforcou-se porque considerava que já tinha dado tudo o que poderia dar na vida.

“Este foi um caso que mexeu muito connosco e como os nossos idosos vivem muito isolados e não há uma boa rede de transportes públicos nesta zona. Que quando precisavam de ir à farmácia tinham que chamar um táxi e ou tinham dinheiro para o transporte ou para os medicamentos”, explica Nancy Martins. A directora técnica do Centro Social e Paroquial de Santa Margarida, onde funciona o projecto Semear Afetos, recorda que só tinham respostas sociais para crianças. Todos os dias lidavam com cerca 120 crianças.

A instituição nasceu em 2011 pela mão do empresário Joaquim Louro, natural de Amiais de Cima, que faleceu em 2014. O benemérito construiu uma creche para apoiar os colaboradores da empresa. Em 2014 a instituição venceu o prémio “Todos por um bairro melhor”, da Revista Visão”, que possibilitou comprar a primeira carrinha. As funcionárias começaram a ir com os idosos ao centro de saúde e supermercado sempre que precisavam.

Em 2015 fizeram uma candidatura ao BPI Sénior tendo vencido o prémio “A Voz dos Afetos”, onde juntavam diariamente os idosos, que iam buscar a casa, para passarem as tardes com as crianças que frequentavam o infantário. “Foi um projecto muito produtivo. Os mais velhos divertiam-se muito com os pequenos. Tivemos um idoso que sofria de Alzheimer e nunca sorria, mas sempre que estava com as crianças passava o tempo a rir. Foi muito enriquecedor”, considera Nancy Martins.

Durante o Portugal 2020 a IPSS candidatou-se a financiamento europeu para o projecto Semear Afetos. Tiveram a confirmação da aprovação da candidatura duas semanas antes do confinamento causado pela Covid-19 mas nem isso os fez baixar os braços. Com a ajuda de dezenas de voluntários criaram cerca de quatro mil máscaras comunitárias que ofereceram às IPSS do distrito de Santarém. Ultrapassada a pandemia continuam com o projecto. Os idosos passam o dia na instituição e têm aulas de ginástica, ateliê de estimulação cognitiva, ateliê de destreza manual, entre outras actividades que mantêm os idosos ocupados e animados. A directora técnica refere que o número de suicídios diminuiu com este projecto.

O financiamento terminou em Junho deste ano. Nancy Martins diz que a IPSS está à espera que abram candidaturas ao Portugal 2030 para darem continuidade ao projecto de apoiar os mais velhos. A Câmara de Santarém, a Fundação Cruz Marques e a Junta de Freguesia de Abrã são os principais financiadores e têm parcerias com empresas da região. O Centro Social e Paroquial de Santa Margarida também se candidatou a um projecto da Fundação Gulbenkian que lhes permitiu alargar o Semear Afetos a 14 instituições do concelho. Ao todo apoiam 139 idosos, mais do que estavam à espera.