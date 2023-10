Colaboração de Stereossauro e Cabrita decorre a 27 de Outubro no Teatro Virgínia, em Torres Novas.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Teatro Virgínia assinala aniversário com concerto de Cachorro sem dono

O concerto gratuito de Cachorro sem dono vai assinalar o 67º aniversário do Teatro Virgínia que decorre a 27 de Outubro, às 21h30, em Torres Novas. A colaboração criada pelo DJ e produtor Tiago Norte (Stereossauro) e o músico João Cabrita (Cabrita) resulta de uma experimentação e criatividade de ambos que começou à distância durante o período de confinamentos. Cachorro sem dono baseia-se em personagens fictícias, Roy Vides e Niniko Salvaca, criadas pelos dois artistas em representação de si próprios. Cada música é um episódio com uma narrativa de mistério e investigação. A história revela-se na totalidade no álbum. Stereossauro e Cabrita vão ser acompanhados pelos músicos João Rato nos teclados e guitarras, e Filipe Rocha na bateria.