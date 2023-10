Vila Franca de Xira e Comunidade Educativa assinam protocolos

O município de Vila Franca de Xira assinou, a 4 de Outubro, vários 69 protocolos de parceria e cooperação no Palácio do Sobralinho com os agentes de educação do concelho.

Para o ano lectivo 2023/2024 foram rubricados 69 protocolos abrangendo nove áreas de intervenção, envolvendo todos os nove agrupamentos de escolas e as escolas secundárias não agrupadas do concelho. Além disso, 11 associações de pais e encarregados de educação e 17 entidades do movimento associativo solidário, desportivo e colectividades do concelho também foram incluídas nestes novos apoios, cujo valor global de apoio é superior a sete milhões de euros.

Os protocolos abordam diversas áreas da educação, incluindo a oferta de Escola a Tempo Inteiro, Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), apoio a projectos educativos, suporte a actividades da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, transporte escolar e fornecimento de refeições escolares.