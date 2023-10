Almeirim é exemplo de aposta na educação 

Almeirim investiu 10 milhões no parque escolar do concelho. Presidente do município, Pedro Ribeiro, diz que vale a pena apostar na Educação por ser um elevador social.

Com a requalificação da EB 2/3 de Fazendas de Almeirim, que passa a designar-se de Escola Salgueiro Maia, inaugurada pelo ministro da Educação, falta apenas terminar as obras na EB 2/3 Febo Moniz e fazer a renovação da Secundária Marquesa de Alorna cujo projecto está a ser elaborado. O presidente do município, Pedro Ribeiro, diz que vale a pena apostar na Educação porque esta é um elevador social.

A Escola EB 2/3 de Fazendas de Almeirim é a primeira deste grau de ensino a estar requalificada no âmbito de uma aposta da Câmara de Almeirim que nos últimos seis anos investiu 10 milhões de euros na melhoria do parque escolar. As obras na Febo Moniz em Almeirim estão a terminar e já está a ser feito o projecto para a requalificação da Secundária Marquesa de Alorna. Neste momento no Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim todos os estabelecimentos de ensino estão renovados, o que para a directora do agrupamento, Conceição Pereira, “prova bem que o município valoriza a educação”.

A requalificação da escola, com 23 anos, foi inaugurada na segunda-feira, 16 de Outubro, pelo ministro da Educação, representando para a Câmara de Almeirim um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. Com a renovação do espaço mudou também o nome do estabelecimento de ensino, que passa a chamar-se Salgueiro Maia, abrindo as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.