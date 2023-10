Apanha colectiva da azeitona na Azinhaga

A Fundação José Saramago e a Junta de Freguesia da Azinhaga convidam a população a participar numa apanha colectiva da azeitona das árvores que fazem parte do projecto ‘100 oliveiras para José Saramago’.

A Fundação José Saramago e a Junta de Freguesia da Azinhaga convidam a população a participar numa apanha colectiva da azeitona das árvores que fazem parte do projecto ‘100 oliveiras para José Saramago’. Num comunicado, a Fundação José Saramago disse que a apanha vai ser feita no sábado, 21 de Outubro, a partir das 08h00, na rua onde as oliveiras foram plantadas: Rua Victor Manuel da Guia, em Azinhaga, concelho da Golegã.

Por ocasião do centenário do escritor, e em sua homenagem, foram plantadas 100 oliveiras, que receberam “cada uma delas o nome de uma personagem saramaguiana”. Após a recolha das azeitonas e a sua transformação em azeite, a organização distribuirá o produto por todos os participantes. A fundação apela a todos os participantes que levem material para a apanha como toldos, recipientes e varejador, que usem roupa e calçado confortáveis e levem água.