Espectáculo sobre a história de vida de Ruy de Carvalho em Tomar

O consagrado actor Ruy de Carvalho conta a sua história no dia 28 de Outubro no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar

A história de vida de Ruy de Carvalho, figura relevante no teatro em Portugal, vai ser contada na primeira pessoa no dia 28 de Outubro às 21h30, no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar. Ruy de Carvalho vai partilhar histórias da sua longa e inspiradora carreira. O espectáculo tem duração de cerca de uma hora, já foi visto por mais de cinco mil pessoas e promete ser hilariante, surpreendente e comovente com espaço para a interacção do público com o artista.