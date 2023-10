Feira dos Santos em Mação espera milhares de visitantes

No dia 1 de Novembro a Feira dos Santos em Mação celebra 223 anos e espera milhares de visitantes em mais uma edição. A Feira dos Santos é uma iniciativa tradicional que se destaca pela variedade de produtos típicos da época. Devido às raízes histórias que o evento tem, desde o ano 2000 que a Câmara Municipal de Mação tem realizado a feira com elementos e trajes alusivos à época. A feira decorre no Largo dos Combatentes e conta com animação musical de rua e a participação de associações e escolas do concelho.