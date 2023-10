Horta cultivada por reclusos ajuda a alimentar 150 famílias

No Estabelecimento Prisional de Torres Novas, dirigido por Paula Quadros, há uma horta vertical cultivada por reclusos em fim de pena que acrescenta qualidade aos cabazes entregues a famílias carenciadas.

Com mais de metade da pena cumprida, Vítor Jesus chegou em Maio deste ano ao Estabelecimento Prisional (EP) de Torres Novas, mesmo a tempo de entrar para o projecto de agricultura que está a ajudar 150 famílias carenciadas naquele concelho. É entre os 90 metros quadrados e as 40 torres verticais onde crescem couves, coentros, salsa, alfaces, espinafres e manjericão, que o recluso de 47 anos se sente livre e, ao mesmo tempo, útil para a sociedade. “Sinto uma liberdade aqui, já não me consigo separar disto. Gosto de saber que estou a ajudar”, diz a O MIRANTE enquanto olha para a fila de torres mais próxima da relativamente baixa vedação em arame que delimita este EP e que em nada se assemelha aos altos muros erguidos na maior parte das cadeias.