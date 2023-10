Jovens chegam-se à frente para que não acabe Festa da Amizade na Várzea Fresca

A Associação dos Amigos da Festa da Amizade (AFA) da Várzea Fresca, no concelho de Salvaterra de Magos, informou a 7 de Outubro que não reúne condições para realizar a 29ª Festa da Amizade, mas que iria continuar a manter o bom funcionamento do seu pavilhão até aparecer uma direcção. Menos de uma semana depois, a 11 de Outubro, os jovens apresentaram uma lista para garantir a realização da festa de 2024, presidida por Raquel Mendes. O MIRANTE sabe que a anterior comissão tinha o sonho de realizar uma festa na Barragem de Magos, actualmente em obras.

A comissão administrativa 2016/2023 era constituída por Corina Roque, a presidente, Nuno Roque, Rui Tenrinho, Dália Castro, Albano Faria, Nuno Mendes e Lília Leal, que ganhou coragem para retomar a Festa da Amizade em 2023, depois da última ter sido em 2016. “Estávamos muito cansados e à espera que aparecesse uma direcção. Dizemos sempre que é o último ano, mas acabamos por ficar”, explicou a presidente numa conversa com O MIRANTE em Julho deste ano. A festa de 2023 partiu de um compromisso com o município e junta de freguesia que, em conjunto, financiaram a requalificação da sede da associação. Um elemento chegou a dizer a O MIRANTE que “a população critica, mas quando vamos bater à porta ninguém abre. Quer festas e eventos, mas não aparece”, sendo que “era impossível sem a ajuda e adesão dos de fora”.

A Festa da Amizade nasceu através de um grupo de jovens, que realizou um baile na Barragem de Magos, em 1977. Em 2013 fundou-se a Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca para dar continuidade a esse trabalho.