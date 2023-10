Lezíria do Tejo com aumento de verba para os transportes públicos

O Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) vai ser majorado nos territórios fora das áreas metropolitanas. A novidade foi dada esta manhã pelo secretário de estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, na sequência da intervenção do secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) António Torres. “Na minha intervenção tentei fazer a distinção do que se passa perto das áreas metropolitanas e nas outras sub-regiões. Na CIMLT temos municípios que fazem fronteira com a Área Metropolitana de Lisboa e que não têm a mesma redução tarifária. Com a dificuldade de conseguir explicar isso às pessoas. Por isso a majoração é uma boa notícia”, disse em declarações a O MIRANTE.

António Torres foi um dos oradores no seminário Mobilidade Mais e que decorreu no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa.

Ao jornal Jorge Delgado explicou que o novo modelo para incentivar o uso dos transportes públicos vai reforçar a dotação de 260 para 360 milhões de euros no PART. “Vamos distribuir os valores de forma mais equitativa no território privilegiando as áreas fora das áreas metropolitanas. As autoridades terão depois autonomia para decidir se reduzem as tarifas, melhoram a oferta ou investem na frota”.

*Noticia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE