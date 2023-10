Proprietária de terreno em Muge denuncia cavalos abandonados na sua propriedade

A proprietária de um terreno junto à estrada que liga Muge e Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, tem uma dezena de cavalos abandonados na sua propriedade e queixa-se de não ter condições para os manter e alimentar. Em Dezembro de 2022 fez um acordo com o dono dos animais permitindo que permanecessem no terreno até haver pasto e há três meses que têm vindo a emagrecer devido à escassez de alimento. Na quarta-feira, 18 de Outubro, pouco depois das 17h00, chegaram ao local elementos da GNR, o veterinário municipal e uma pessoa que assegurou a alimentação aos animais, com fardos de palha e água. O MIRANTE acompanhou a operação e os animais não foram ainda resgatados.

Segundo a proprietária do terreno, que prefere não se identificar, desde Fevereiro que o dono dos animais não atende chamadas telefónicas, tendo alegado que alguém lhe entregou os cavalos e não lhe paga para os manter. “Ele não tinha mais nenhum terreno, havia muito pasto e não me importei. Emprestei o terreno de boa vontade e só arranjei problemas”, lamenta a proprietária, explicando que há dois anos emprestou o terreno a outra pessoa para lá colocar animais e não teve problemas: “Quando foi preciso tirar a cortiça dos sobreiros, tirou os animais”.

A proprietária denunciou a situação por escrito à GNR e o Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) já tinha estado no local no início de Setembro. A situação tem vindo a piorar dia após dia e quem o confirma é um morador que caça na zona e tem ido ao pé dos cavalos: “É uma tristeza porque eles não têm nada para comer. No outro dia agarrei uma mão cheia de bolotas e marmelos e eles coitadinhos era só comerem...”. A situação é falada entre a população que passa pela estrada e se depara com os animais a morrerem à fome. Segundo o que O MIRANTE conseguiu apurar, o dono dos animais comprou casas no Granho e é de Cascais.