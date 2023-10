Salvaterra vai realizar limpeza de ribeiro e repavimentação de estrada

Uma das estradas de acesso à Ponte Rainha D. Amélia vai ser repavimentada, assim como a zona histórica de Muge. A empreitada vai ser realizada ao longo de 4,7 quilómetros e o valor base do concurso público é de 320 mil euros. O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, tem esperança que a obra inicie ainda este ano de 2023, sendo o prazo estimado de execução dois meses e meio.

O município vai realizar também trabalhos de limpeza das margens do Ribeiro do Vale Cilhão, numa extensão de 2,5 quilómetros, e a reposição das condições de circulação num troço da faixa de rodagem da Rua Narciso Santos, com a remoção de raízes e de ramos. Ainda em Marinhais, a autarquia vai prosseguir as obras de pavimentação da Rua da Lagoa e da Rua 17 de Novembro, as últimas com um investimento de mais de 250 mil euros. A limpeza do ribeiro vai custar aos cofres da autarquia cerca de 12 mil euros e resulta de um protocolo de cooperação com a Junta de Freguesia de Marinhais, aprovado em sessão camarária. A junta vai comparticipar o restante valor (13 mil euros) destinados à reparação e manutenção de duas carrinhas e dois tractores de recolha de monos e verdes e ao gasóleo para o transporte.