Taxa de suicídios nas prisões é das mais elevadas da Europa 

A morte por suicídio nas prisões portuguesas é das mais elevadas da Europa. Duas delas ocorreram com a diferença de três dias no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, no concelho de Azambuja.

Associação de apoio aos reclusos aponta o dedo às más condições nas cadeias. Já a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais garante que segue o plano de prevenção.

Em apenas três dias dois reclusos perderam a vida por suicídio no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, no concelho de Azambuja. O primeiro foi Paulo Anjos, de 34 anos, que pôs termo à própria vida a 7 de Outubro e o segundo caso, ocorrido a 10 de Outubro, envolveu um homem estrangeiro, de 42 anos. Num outro estabelecimento prisional, na Izeda, um outro recluso suicidou-se no primeiro fim-de-semana de Outubro. O cenário negro levou a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR) a alertar para as “péssimas condições de vida dentro das cadeias” que “levam a que o número de suicídios seja dos mais elevados na Europa, para vergonha de todos”.