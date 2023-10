Antiga escola de Alferrarede vai ser transformada na nova USF Norte de Abrantes

A antiga escola primária de Alferrarede vai ser requalificada, ampliada e convertida na nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Norte de Abrantes, que vai servir um universo de 11.100 utentes das freguesias da zona norte daquele concelho. O projecto base de especialidades foi aprovado na última reunião do executivo municipal, prevendo-se que o investimento da empreitada, que será lançada após a conclusão do projecto de execução, seja de 1,6 milhões de euros mais IVA, ou seja, superior a dois milhões de euros.

A construção da nova USF está enquadrada no Plano Estratégico 2030 para Abrantes e terá como área de abrangência 210,32 quilómetros quadrados, envolvendo a União de Freguesias de São Vicente, São João e Alferrarede, UF de Aldeia do Mato e Souto, e as freguesias de Carvalhal, Fontes, Marinchel, Mouriscas e Rio de Moinhos. “Acualmente a grande maioria desta população está sem médico de família. O que pretendemos é que consigamos responder a 11.100 utentes inscritos”, disse o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), aquando da apresentação da proposta do projecto que inclui a criação de dez gabinetes médicos e salas de espera separadas para adultos e para as crianças.

Quanto à unidade de saúde de Alferrarede, a vereadora com o pelouro da Saúde, Raquel Olhicas, adiantou que não irá encerrar, mas “acolher todos serviços da unidade de recursos assistenciais partilhados”, nomeadamente higiene oral, medicina dentária, nutrição, psicologia, fisioterapia e serviço de assistente social. “Não vamos fechar unidades, vamos criar melhores condições para que os profissionais possam desenvolver a sua actividade”, sublinhou Manuel Valamatos.

Embora tenha merecido os votos favoráveis da oposição, o vereador social-democrata, Vítor Moura, criticou a escolha do local para implementar a nova USF. “Num futuro próximo o concelho de Abrantes vai ter três USF, todas localizadas no perímetro urbano da cidade”, afirmou, defendendo que a nova unidade deveria ficar localizada fora do perímetro urbano, mais acessível às freguesias que vai servir porque, argumentou, muitas das pessoas que recorrem a estes serviços são idosas, têm mobilidade reduzida e estão dependentes de outros familiares para ir ao médico. Além disso, vincou, a falta de transporte público continua a ser um problema.

Vítor Moura alertou ainda para o facto de Abrantes passar a ter mais uma unidade de saúde e de continuar - provavelmente - com falta de médicos para atender os utentes, uma realidade já conhecida naquele concelho e que para o vereador do PSD a culpa é dos socialistas que governam o país por terem deixado “chegar a saúde a contornos trágicos”. Em resposta à crítica do social-democrata, Manuel Valamatos disse acreditar que se o município fizer o que lhe compete, “as estruturas que estão na gestão dos profissionais saberão dar as respostas adequadas ao investimento”.