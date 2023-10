Assalto violento em Torres Novas sob ameaça de arma branca

A proprietária e uma cliente de um centro de estética situado na Quinta da Silvã, em Torres Novas, temeram pela vida, ao final da tarde de quarta-feira, 18 de Outubro, depois de terem sido surpreendidas por um assaltante que entrou no estabelecimento munido de arma branca e as ameaçou. O assaltante conseguiu levar a caixa registadora e as carteiras das vítimas, e pôr-se em fuga antes da chegada das autoridades ao local.

Ao que O MIRANTE apurou a forma como as autoridades tomaram inicialmente conta do caso não agradou às duas vítimas do assalto que ouviram, no primeiro alerta, que não havia meios policiais disponíveis para as socorrer. Contactada pelo nosso jornal, a proprietária do estabelecimento optou por não comentar o ocorrido.

Do lado da PSP, fonte oficial das relações públicas do Comando Distrital de Santarém refere ao nosso jornal que o primeiro alerta recebido falava num furto ao interior da mala de uma senhora, sem violência e já ocorrido, motivo pelo qual os agentes, que estavam a dar resposta a uma ocorrência que envolvia o desaparecimento de menores, não se deslocaram de imediato ao local. “A situação descrita inicialmente não representava perigo para pessoas, não íamos abandonar a outra ocorrência que era de maior relevo. Temos de funcionar com base em prioridades, os nossos recursos são finitos”, diz a mesma fonte, acrescentando que foram accionados meios da esquadra do Entroncamento- a mais próxima da ocorrência a seguir à de Torres Novas que não tinha meios disponíveis.

É ainda confirmado que houve uma segunda chamada acerca da mesma ocorrência, essa sim já a relatar um “roubo com recurso a arma branca”. O alerta foi dado às 19h33 e, segundo a PSP, os agentes à paisana da esquadra do Entroncamento chegaram ao local às 19h44.